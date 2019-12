La trattativa che può portare Arturo Vidal all'Inter si sta facendo in salita, soprattutto dopo l'inserimento della Juventus che nelle ultime ore ha complicato i piani di Marotta. Per questo, secondo Tuttosport, i nerazzurri starebbe pensando al centrocampista del Cagliari Naithan Nandez, che è considerato il piano B per il centrocampista dell'Inter.