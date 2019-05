L’affare Joao Felix è in continuo aggiornamento. Il gioiello del Benfica è uno dei pezzi pregiati del mercato europeo. Su di lui ci sono Manchester City, United e Juventus. I due club inglesi sembravano in leggero vantaggio sui bianconeri, ma, secondo quanto riportato dal Daily Mail, avrebbero cambiato idea nelle ultime ore. Troppo onerose le richieste economiche del club portoghese che avrebbe promesso di non volersi privare del proprio talento classe 1999 per meno di 120 milioni. Pare che entrambe le società abbiano chiesto di abbassare leggermente le pretese. La Juventus prende tempo e valuta come muoversi. Il Benfica, per ora, continua ad alzare il muro, ma la situazione è destinata a cambiare ancora.