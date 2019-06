La Juventus continua a lavorare sulla difesa del futuro. I bianconeri, infatti, devono trovare un rimpiazzo ad Andrea Barzagli che ha appeso gli scarpini al chiodo al termine dell’ultima stagione. Una perdita pesante che richiede un innesto di peso per non accusare il colpo. Il sogno proibito è Matthjis De Ligt, ma l’olandese sembra più vicino al Paris Saint-Germain. Attualmente i campioni d’Italia avrebbero ristretto la scelta a due profili: Kalidou Koulibaly del Napoli e Marquinhos del PSG . Si tratta di un ballottaggio complicato, che potrebbe essere sciolto nelle prossime settimane. Sembrano in calo le quotazioni di Kostas Manolas, ormai ad un passo dal trasferimento al Napoli.