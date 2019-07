di Federico Mariani

Si alza il sipario sulla nuova Juventus. La squadra di Maurizio Sarri inizia a muovere i primi passi di una stagione che dalle premesse sembra destinata a regalare grandi soddisfazioni. Ma mentre i tifosi si preparano ad abbracciare Matthjis De Ligt, il grande colpo del mercato estivo, preparano le valigie alcuni nomi noti delle ultime stagioni. Da Blaise Matuidi a Sami Khedira, passando per Mario Mandzukic: i fedelissimi delle ultime stagioni del ciclo di Massimiliano Allegri si preparano a salutare.



MATUIDI – Il francese è il più indicato a salutare. Sarri non sembra contemplare un giocatore con le sue caratteristiche nella sua formazione-tipo. L'arrivo dell'ex compagno ai tempi del Paris Saint-Germain Adrien Rabiot gli chiude porte e spazi importanti. Così prende corpo l'ipotesi di un addio. Il PSG è in pole per un clamoroso ritorno in patria. Resta viva anche l'ipotesi Manchester United. KHEDIRA – Gli acciacchi hanno limitato il potenziale del centrocampista tedesco, comunque determinante per i recenti successi bianconeri. Nel suo futuro, al momento, ci sono due opzioni. La prima porta in Turchia, con il Fenerbahce fortemente interessato al giocatore e pronto a formulare già una prima offerta per lui. Resta viva anche l'ipotesi MLS, anche se Sami non sembra particolarmente convinto.



MANDZUKIC – L'attaccante croato è stato uno dei pilastri dell'ultimo quadriennio. Gol pesanti e prestazioni generose lo hanno reso un idolo dei tifosi ed un pupillo di Allegri. Ma la filosofia di Sarri sembra poter prescindere dalla sua grinta. Borussia Dortmund e Bayern Monaco sono pronti a dar vita ad un derby tutto tedesco. Difficile dar loro torto, vedendo l'incisività di Mandzukic in questi anni bianconeri.