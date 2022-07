La svolta in casa Juve sembra essere definitivamente arrivata e ora si attendono solo gli annunci ufficiali di quelli che saranno i primi due acquisti di Madama. Ovviamente il riferimento va al Fideo Di Maria e al Polpo Pogba, pronti a rivoluzionare totalmente gli scenari di una squadra che deve necessariamente tornare a vincere nel minor tempo possibile. Non si poteva scegliere di meglio per ricominciare e quasi sicuramente, non ci si limiterà ad accogliere solo le due stelle sopracitate, perchè le trattative quasi definite dalla Vecchia Signora sono diverse. Dalle piste bollenti che portano a Zaniolo e Cambiaso, fino a quelle un pò più tiepide per Bremer e Koulibaly, di colpi in canna Madama ne avrebbe da vendere.- Ma servirà soprattutto saper dare una scossa anche a livello emotivo all'intera squadra, per cercare di farle ritrovare quell'identità smarrita da tempo. Per questo però non serve la classe, ma la determinazione e la caparbietà dei leader dello spogliatoio che, ad oggi rispondono ai nomi di Leonardoe del brasiliano. Saranno infatti loro che, come hanno sempre fatto dal primo giorno che hanno indossato il bianconero e che sicuramente, faranno fino all'ultimo secondo dell'ultima gara disputata.