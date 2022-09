Le parole di Marioa calciomercato.com:" Allora Sarri disse che era una squadra inallenabile, ma era fior di squadra. Per quella di oggi Allegri ha trovato un altro aggettivo: è virtuale. Cioè non è vera, mancano i giocatori su cui era stata costruita. Questa è una realtà grossa, indubbia. Questa non è la Juve. Si attacca l’allenatore ed è comprensibile. Si attacca l’assenza della società, e questo è meno vero. A fine partita il più alto in grado dopo Agnelli, Arrivabene, ha detto che cacciare Allegri sarebbe una follia. La società quindi è intervenuta, ha fatto il suo dovere davanti alla gente e alla squadra. Resta la domanda: cosa è successo in questi tre anni?".