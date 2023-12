Quella di Federico Gatti non è una storia come le altre; è un percorso fatto di tanti sacrifici e grande forza di volontà. Quando giocava nei dilettanti ha fatto un po’ di tutto per mantenersi: riparava i tetti, lavorava come muratore e al mercato, alzandosi alle 4 del mattino per andare ad allenarsi il pomeriggio. Questo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport sul difensore della Juve, protagonista contro il Monza con il gol decisivo.