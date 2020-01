In estate il suo nome era stato accostato alla Juventus, perché Giovani Lo Celso è uno di quei profili che piacciono al club bianconero: centrocampista argentino classe '96, verrà riscattato dal Tottenham per circa 40 milioni di euro dopo che gli Spurs l'avevano prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Betis Siviglia.