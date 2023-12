La Corte di Giustizia dell’Unione Europa riconosce l'abuso di posizione dominante di Uefa e Fifa e apre le porte alla Superlega, fondata dalla società A22 Sports. Un fatto che avrà risvolti importantissimi in tutto il mondo del calcio in queste ore, ma soprattutto nei prossimi mesi. Ma che sta avendo già un effetto sulla Juventus, nonostante l'annuncio della volontà di uscirne portato da Ferrero nella scorsa assemblea dei soci. In questi minuti il titolo in Borsa della Juve è schizzato verso l'alto, facendo registrare un balzo importante del 6% appena dopo la pronuncia della CGUE.