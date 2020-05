4









La circolare del Viminale ha dato una svolta per quanto riguarda gli allenamenti individuali per le squadre Serie A, consentendo l’attività nei centri sportivi con le relative misure di distanziamento. Una decisione che arriva dopo l’apertura dei governatori di Emilia-Romagna, Campania, Sardegna e Lazio, che ha messo in moto anche la Juventus. Stando a quanto riporta Sky Spot, il club bianconero sta ragionando per organizzare le scadenze di lavoro, ovvero la ripresa degli allenamenti sul campo.



COMUNICAZIONE IN VISTA? – C’è da ricordare il grande assunto di base: la Juventus ha ben 9 giocatori all’estero, che non appena rientreranno a Torino dovranno sottoporsi ad una quarantena obbligatoria di 14 giorni, salvo il ricorso alla ‘scorciatoia’ del doppio tampone, che in caso di negatività accorcerebbero il tempo di isolamento (previsto anche dal protocollo della FIGC). A loro non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale della società dal momento che non c’è ancora una data di ripresa, però la decisione del Viminale ha cambiato le carte in tavola. Per questo la Juventus si muove per organizzare l’immediato futuro e richiamare tutti i giocatori alla Continassa.



CONTE CHIUDE? - Secondo quanto riporta La Repubblica, tuttavia, mercoledì il Premier Conte potrebbe annunciare la chiusura definitiva della Serie A per questa stagione, seguendo l'esempio francese e olandese che hanno già comunicato la fine dei rispettivi campionati. Mercoledì potrebbe esserci l'annuncio.