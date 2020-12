La stagione di Serie A appare come una delle più avvincenti degli ultimi anni. Lo sanno bene gli analisti di Snai che hanno deciso di aprire una scommessa sul titolo di campione d’inverno. Chi, da qui alle prossime 7 gare, sarà al primo posto in Serie A? I bookmaker sembrano non avere molti dubbi, ponendo l’Inter, reduce da cinque successi consecutivi, come favorita con una quota che pagherebbe 2 volte la posta. Subito dietro i nerazzurri – unica squadra tra le prime cinque a non dover disputare coppe europee – riporta agipronews - c’è il Milan (attualmente capolista a +1 sui cugini) in lavagna a 3,25. Terza posizione per la Juventus (3,50), mentre risultano più staccate, ma pur sempre insidiose, la Roma (6,50) ed il Napoli (7,50).