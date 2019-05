Your browser does not support iframes.

Insieme alla sorella Gloria, è una delle web star più amate dai tifosi della Juventus. Anna Cirimbelli è tornata a mostrare il proprio amore per i colori bianconeri esibendo le sue nuove maglie. Un modo per mostrare anche su Instagram quanto sia forte il legame con la squadra campione d’Italia. Sentimento condiviso con la sorella che peraltro vive la passione calcistica in maniera più intensa per via della relazione con il gioiello bianconero Nicolò Pozzebon. Nel frattempo, Anna strega tutti: basta vedere la gallery…