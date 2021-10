Domenica sera all'Allianz Stadium si incroceranno due squadre, Juventus e Roma, in fase di ringiovanimento degli organici, come abbiamo già evidenziato oggi.Su Tuttosport oggi in edicola possiamo leggere una lista dei giocatori "under 24" delle due squadre che presumibilmente vedremo in campo, o da titolari o partendo dalla panchina:sono per ora dei punti fermi, poipossono trovare spazio visto l'infortunio di Morata e un Dybala ancora non al top.titolari salvo sorprese, in teoria anchema dipende come tornerà dal Sud America. Nel caso, è pronto. E in caso di assenza di Pellegrini, tra i candidati a una maglia ci sarebbero statiAl limite potranno entrare a gara in corso.