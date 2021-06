Il futuro di Eldor Shomurodov sarà ancora al Genoa. Dal ritiro ha dichiarato: "Non ho ancora parlato con il club, ma tornerò al Genoa. Ho un contratto, mi unirò al raduno nel mese di luglio”.



JUVE - "Io non ho mai parlato con nessuno. Della questione ho saputo leggendo i giornali".



SERIE A - "Credo di aver fatto una buona stagione, considerato che si trattava della mia prima volta in Serie A. Se un giocatore è soddisfatto, smette di crescere: io invece continuerò ad impegnarmi per andare avanti sulla strada”.