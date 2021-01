Eldor Shomurodov, la nuova scoperta del Genoa. L'attaccante uzbeko che piace anche alla Juve si è raccontato in un'intervista alla Gazzetta, rivelando alcuni retroscena su presente e passato.



DROGBA - «Lui e Rivaldo? Il secondo ha giocato nel Bunyodkor, di cui pure io ho vestito la maglia. Drogba è forte, ma pure un carattere estremamente libero. Perciò è un modello da seguire».



MOURINHO - «Semplice. È il numero uno». MESSI UZBEKO? - «Mai l’ho capito, a dire il vero. Ma ora me lo tengo...».



MIGLIORE IN A - «Elenco lungo. Dico CR7».



BALLARDINI - «Devo dare ragione al mister (Eldor ride, ndr). Bisogna sempre fare un esame di coscienza dopo le partite, anche quando sono andate bene, per capire se sarebbe stato possibile fare di più. Ora penso al Genoa. Per i complimenti, semmai, ci sarà tempo più avanti».