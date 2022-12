Anche l'ex stella del Milan Shevchenko ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Superlega e lo ha fatto ai microfoni del quitidiano britannico Times.'Per i veri tifosi, non importa se la loro squadra gioca in Serie C, Bundesliga o Premier League. Sognano e vivono la loro passione, trasmettendola ai propri figli, generazione dopo generazione. Per questi e mille altri motivi, quella follia egoistica chiamata Superlega è stata spazzata via in soli due giorni. Innanzitutto dalla furia dei tifosi'.