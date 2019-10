Andriy Shevchenko, allenatore dell'Ucraina, ha parlato prima della sfida al Portogallo di Ronaldo: "Per noi sarà fondamentale non dargli spazio. Di solito non facciamo marcature a uomo ma con lui potrebbe essere diverso. Per noi sarà un’ulteriore occasione di crescita perché non sempre ci troviamo di fronte giocatori di questa levatura. Cristiano é uno dei più forti della storia del calcio".