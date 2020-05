Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan e attuale ct dell'Ucraina, parla in diretta Instagram con il giornalista Luca Serafini anche della finale di Champions League contro la Juve del 2003: "Oltre all'esperienza da calciatore, l'aver lavorato con tanti maestri mi ha aiutato tanto. Da bambino ero molto disorganizzato, ma un allenatore una volta mi disse che se non mi fossi presentato sempre in orario non mi avrebbe fatto più giocare, ed allora ho cercato di migliorare. Da giocatore era certamente diverso, cercavo di mettere il mio talento a disposizione della squadra, provavo a giocare il più liberamente possibile, ma ascoltavo sempre i consigli dei miei allenatori”.



RIPRESA - "Dobbiamo adattarci a questa situazione. Almeno un campionato è ripartito, e speriamo che vada bene. Io sono contento. Abbiamo sentito tutti la mancanza dello sport, è difficile convivere senza. Aspettiamo e vediamo cosa succede. In Bundes hanno avuto coraggio di ripartire in tempi brevi. Speriamo vada bene, dobbiamo essere prudenti senza avere paura".



RICORDO PIÙ BELLO - “Il rigore contro la Juve in finale di Champions? Quello è stato sicuramente il momento più importante. Entrare nella storia del Milan è un sogno per me. Quella è stata la prima Champions, ma la cosa più bella è il rapporto che si è creato con tutti i miei ex compagni di squadra. Eravamo dei guerrieri".