Andriy Shevchenko conosce bene Andrea Pirlo. In campo e fuori. Ma il tecnico della Juve non è l'unico ex Milan ad aver continuato la carriera in panchina: "Quanti miei compagni sono diventati allenatori - dichiara l'ucraino a La Gazzetta dello Sport -Se me lo aspettavo? Non si sa mai che cosa succede quando il calcio giocato finisce, ma c’erano tanti fra di noi dotati per decifrare le partite".



PIRLO - "Sono molto contento e sono sicuro che farà bene. Con Andrea ho un rapporto speciale, ma quanti amici ormai sulle panchine della Serie A..."



SCUDETTO - "La lotta sarà più interessante. Conte sta lavorando bene, la squadra è competitiva, si è già avvicinata alla Juve e mi aspetto un campionato più combattuto. Perché c’è sempre la Lazio, c’è il Napoli, c’è l’Atalanta, una squadra incredibile. E poi c’è il Milan che si è rafforzato. Scudetto? Mi pare ancora presto. Credo che l’obiettivo dovrebbe essere tornare in Champions