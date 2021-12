Unin emergenza e alla caccia di punti salvezza si presenta allo Stadium contro una Juventus costretta a vincere. Alla vigilia, l'allenatore dei grifoniha presentato il match ai canali ufficiali del club: "La Juve è sempre la Juve, una grande squadra con giocatori importanti che dimentica in fretta le sconfitte. Si è ripresa, ha qualità. Allegri è un ottimo allenatore, lo dicono i suoi numeri: è un motivatore, che sa gestire bene il gruppo e i momenti difficili". Sheva, dunque, non abbassa la guardia e rispetta una squadra a cui in passato, da calciatore, ha saputo fare male.