Andriy Shevchenko ha parlato a Sky Sport: "Sicuramente per la Juve è un anno difficile, il Milan ha fatto un buon campionato poi ha pagato anche qualche infortunio di troppo sarà una partita molto sentita da entrambe. Pirlo è al primo anno, non è facile. Ha una squadra in fase di transizione e sono passaggi complessi da gestire. Gattuso? Rino sta facendo benissimo, ha avuto qualche problema con gli infortuni ma il campionato del Napoli è ottimo".



MANCHESTER - “Questa partita ha cambiato la mia vita. E’ nella storia del calcio europeo, io ero totalmente sicuro e volevo tanto tirare quel rigore. Ogni volta che andavo pensavo di non cambiare decisione. Carlo mi ha detto di tirare il primo. Io ho detto no, tiro l’ultimo. A Istanbul ci credevamo fino alla fine, non è vero che avevamo mollato. E’ stato come un triller. Quella partita per me e per i miei compagni è stata pesante. Non ho dormito per un paio di mesi”.



SUPERLEGA - "Non ne ho capito il senso in particolare il modo in cui l'hanno presentato e le regole studiate. La Champions League offre la possibilità a squadre di tante nazioni di partecipare, non solo per poter vincere ma anche giocare partite inattese per la tua carriera".