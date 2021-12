, in conferenza stampa, parla dopo Juve-Genoa."Adesso cerchiamo di compattarci in campo, di metterci in campo in qualche maniera. Il primo tempo non mi è piaciuto, meglio nella ripresa. La squadra ha cercato di alzarsi, ha avuto più coraggio. Però la Juventus è una grande squadra ed è davanti a noi. Senza i migliori nostri ora facciamo fatica"."Cosa serve per salvarsi? Io lavoro con i giocatori che ho, fino a gennaio sto concentrato su questo. Poi la società ha sicuramente piani. Credo che loro comunicano sulle posizioni, su chi stanno cercando"."Ragazzo giovane, a qualità. Sicuramente la prestazione della squadra non lo aiuta a esprimersi al meglio, ma ha cercato di fare il piano di gara che avevamo. Ha difeso bene, ha fatto inserimenti. Non posso giudicare la sua prestazione, la squadra non ha fatto una grande prestazione"."Montagna psicologica da scalare? Non per me, quando arrivai sapevo il calendario. Come ho detto ieri, era molto difficile accettare tutti questi infortuni. Però c'è ancora tanto tempo da recuperare. Penso che con il lavoro sicuramente e il ritorno dei migliori, se lavoriamo bene usciremo da questa situazione. E sicuramente il mercato dovrebbe aiutare, la società sta facendo dei passi in avanti"."Che tipo di campionato ho trovato? E' un grande livello, soprattutto le squadre al vertice della classifica. Juve un po' in ritardo perché non ha avuto un buon inizio, ma ora la squadra gioca bene. Giocando contro Milan, Roma... la differenza è tanta. E soprattutto lo è nella qualità dei giocatori"."Penso che il derby vada oltre la classifica, per noi sareà importante recuperare qualche giocatore. Domani abbiamo l'allenamento. Sperando che Criscito e Destro facciano gli esami, se li avremo in condizione proveremo a recuperarli per il derby".