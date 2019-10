Andriy Shevchenko, ct dell'Ucraina, ha parlato a Sky Sport della qualificazione al prossimo Europeo arrivata ieri grazie alla vittoria sul Portogallo di Cristiano Ronaldo: "È stato un cammino incredibile, sono davvero soddisfatto e felice per l'atmosfera che si è creata. Abbiamo battuto una grande squadra come il Portogallo, i ragazzi sono stati bravissimi e non mi aspettavo una partita così".



MILAN - "Ero tranquillo. Sono andato a vedere la partita, ho parlato con i miei amici che mi sono venuti a trovare, come Paolo Maldini e Demetrio Albertini. Ho giocato per otto anni nel Milan, ho un legame incredibile con questa società e con i tifosi. Spero che le cose migliorino".