Tim Sherwood, ex allenatore del Tottenham, ha detto la sua su un'altra big di Premier League come il Manchester United. E in particolare su un giocatore, approdato ai Red Devils dalla Juventus. Non certo un giocatore a caso...

Queste le parole di Sherwood riportate da Calciomercato.com: "Vedo Ronaldo come allenatore della sua attuale squadra: nel giro di 18 mesi sarà un'elezione automatica quando il portoghese lascerà il calcio giocato. Non credo ci sia nulla di male, Solskjaer deve accettarlo. Sono sicuro che CR7 diventerà allenatore."