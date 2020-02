Intervistato ai microfoni del Sun Alan Shearer, ex leggenda del calcio inglese, si è espresso sulla stagione di Paul Pogba al Manchester United. "Suppongo che lo United ridurrà le perdite e proverà a concludere un'avventura di quattro anni che non era quella che club e giocatore speravano. Penso che probabilmente si senta un po' deluso da quello che è successo allo United. È un casino da entrambe le parti".



SUL 2016 - "Quando firmò sarebbe dovuto essere l'inizio di una ricostruzione: i giorni della gloria sarebbero tornati. Pogba ha subito infortuni ma lo United non ha mai visto il meglio del centrocampista".

E conclude parlando delle pretese economiche dei Red Devils: "Il club vuole circa 150 milioni di sterline".