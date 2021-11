parla a RSI dopo la qualificazione al Mondiale della sua Svizzera: "Sono fiero di aver raggiunto 100 presenze in Nazionale. E poi che ci siamo qualificati direttamente ai Mondiali, è speciale. È come un sogno, un sogno che si è realizzato. Sicuramente è stata una delle partite più belle e abbiamo giocato bene in tutto questo ciclo di qualificazione. Yakin? Dall'inizio ha fatto le cose giuste, dalla comunicazione che è stata ottima. I giocatori sono felici, si divertono. Ci ha portati avanti, ha fatto un ottimo lavoro. Sono fierissimo di lui e per lui, che ce l'ha fatta. Aveva tanta pressione, ma l'ha gestita benissimo".