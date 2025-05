Chi è Shane Van Aarle, difensore olandese a un passo dalla Next Gen

Getty Images

La Juventus guarda già al futuro e lo fa in tante direzioni, a partire dai giovani. Con l'esordio e la promozione in pianta stabile di diversi giocatori dalla Next Gen come, il club bianconero ha infatti mostrato la loro importanza. La stessa Juventus Next Gen è stata protagonista di una grande annata, e dal ritorno diil percorso fino ai playoff ha certificato le grandi potenzialità della squadraProprio in quest'ottica, il club sta già lavorando verso la prossima annata. È sempre più vicino, giovane difensore olandese che milita nell'FC Eindhoven. Van Aarle, classe 2006, ha confermato ai microfoni di ESPN la trattativa con la Juventus , spiegando l'importanza di questo passo per la sua carriera

Chi è Van Aarle

Le parole di Van Aarle sul passaggio alla Juventus Next Gen

Van Aarle è un giovane difensore roccioso alto un metro e 95, e ha sempre giocato in Olanda, dove è nato nel 2006 e non solo. Van Aarle gioca nell', club che milita nella Serie B olandese, e ha vestito la maglia biancazzurra dal 2022, dopo aver passato diversi anni nel settore giovanile in Belgio traCon l'FC Eindhoven, il difensore ha esordito prima nell'Under 17 e poi nell'Under 19, e quest'anno ha esordito nel calcio professionistico, oltre ad aver collezionato le prime due presenzeIn questa stagione Van Aarle ha raccolto in tutto, trovando maggiore continuità nella seconda parte dell'anno, con diverse partite da titolare, spesso senza uscire dal campo."Adesso mi attende un passo davvero importante. Non è ancora tutto definito, ma è quasit tutto fatto con la Juventus. Non vedo l’ora di cominciare. All’inizio della stagione giocavo ancora con l’Under 19 e l’Under 20, non avrei mai pensato ci sarebbe stato così tanto interesse. Poi, con le buone prestazioni a Eindhoven e con l’Olanda Under 19, è difficile rimanere concentrati quando un club come la Juventus mostra interesse ma ci ho provato. L’ho saputo circa un mese fa tramite il mio agente, ed è stato emozionante. Però ho cercato di restare con i piedi per terra.Sono stato in Italia: è stato molto bello. Devo ancora imparare la lingua, ma sto iniziando. Ho visitato il centro sportivo ed è davvero di un altro livello rispetto a quello di Eindhoven. Il piano è di iniziare con la squadra B, in Serie C, e poi cercare di salire. È una tappa importante, anche un po’ spaventosa. È un calcio diverso, ma voglio adattarmi e dare il massimo. Tutto questo mi sembra un sogno d’infanzia. Non riesco ancora a crederci del tutto, ma sì, è davvero un passo bellissimo".





