Your browser does not support iframes.

Tra le tifose della Juventus più bollenti del panorama di Instagram c'è, senza alcun dubbio, anche Shana Medina. La passione più grande della splendida fashion blogger classe '90, a eccezione ovviamente della moda, è senza dubbio la squadra bianconera, come conferma nella propria biografia sul popolare social network: "Until the end" per Shana, il #FinoallaFine ormai motto ufficiale della Vecchia Signora. E i suoi follower, ammirando gli scatti da urlo che pubblica quotidianamente, con la maglia bianconera e non solo, continuano a crescere e avvicinano ormai quota 10.000.



Scoprite la splendida Shana e i suoi scatti nella nostra gallery dedicata.