Calcio ma non solo. Tris di ospiti nell'ultima puntata di "A casa con la Juve", il format di dirette sul sito ufficiale del club bianconero: Szczesny, Pinsoglio e, rapper e doppiatore dal cuore juventino. Il cantante si è raccontato spiegando le difficoltà quando è impegnato in un concerto e contemporaneamente c'è la Juve in campo: "Guardo la partita sul telefono. Quando non prende bene mi arrivano le notizie dopo e quando segnano inizio a strillare così forte che i fonici si spaventano. Ma chi non sa non può capire. Altri sport? Amo anche il basket e il football americano. La partita più bella all'Allianz è stata quella contro Atletico, ho anche piano. Poi metto un Juventus-Roma di Coppa Italia con gol di Del Piero e l'ultima contro i nerazzurri".