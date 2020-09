"È uno scandalo che Suarez sia stato promosso in italiano senza che sappia coniugare i verbi: più che il calciatore dovrebbe, al massimo, fare il ministro degli Esteri". Vittorio Sgarbi polemico. Il politico ha commentato con una battuta, pubblicata su Facebook, la vicenda Luis Suarez e la truffa per superare l'esame di lingua italiana necessario per la cittadinanza. Parole che nascondono un attacco a Luigi Di Maio, ministro degli Esteri.