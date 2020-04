Ennesima lite in Tv tra Vittorio Sgarbi e Alessandro Cecchi Paone. Ieri sera, in diretta al programma Non è l'Arena, condotto da Massimo Giletti su La7, i due si sono scontrati sulle note contravvenzioni che le forze dell'ordine stanno facendo a chi fa jogging per strada: "Un atto criminale" ha detto Sgarbi. "Io difendo il carabiniere", spiega Cecchi Paone. E Sgarbi attacca. "Non è un regolamento, è una dissennatezza. Nessuna legge può impedirmi un atto naturale e vitale. Le forze dell'ordine devono sanzionare reati reali". ​