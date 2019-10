Mario Mandzukic non sarà un attaccante dell'Al Rayyan. Il centravanti croato è stato davvero vicino al trasferimento in Qatar in questi ultimi giorni di trattative, ma l'affare è sfumato. Secondo quanto riportato da As in Spagna, dopo che il club ha annunciato ufficialmente l'addio a Mandzukic è pronto a tuffarsi su un nuovo grande obiettivo: si tratta di Diego Costa, che a gennaio potrebbe lasciare l'Atletico Madrid per volare in Qatar.