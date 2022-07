Nelle ultime 48 ore il mercato della Juve ha subito delle variazioni di strategie, soprattutto in virtù dell'accordo quasi raggiunto tra il Chelsea e il Napoli per il trasferimento di Kalidou Koulibaly dalle parti di Stamford Bridge. Ecco che dunque entra prepotentemente in scena il centrale del Torino Bremer, messo nella lista dei desideri dai dirigenti della Continassa già da diverse settimane, ma tenuto in standby sia per la situazione legata a De Ligt ma soprattutto per capire come si sarebbe conclusa la trattativa per il difensore del Napoli. Alla luce di questi avvenimenti, è quasi prevedibile un assalto della Juve nei confronti di Bremer che, come riportato anche da Sport Mediaset avrebbe già avviato i contatti con Madama.