Haaland era un obiettivo della Juve per il mercato di gennaio ma il calciatore norvegese ha accettato l'offerta del Borussia Dortmund che ha messo sul piatto ben 8 milioni di euro a stagione fino al 2024. La Juve ci aveva sperato anche se l'offerta bianconera era molto più bassa di quella dei tedeschi: circa 3,5 milioni di euro a stagione. Paratici, però, stava lavorando su due tavoli già da qualche giorno. Alla Continassa, infatti, è arrivata una chiamata da Londra per offrire Olivier Giroud. I bianconeri non hanno detto e considerano il francese (già allenato da Sarri) il piano B di Haaland che a questo punto può diventare obiettivo concreto.