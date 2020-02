Nei mesi scorsi la Juventus ha mandato i suoi osservatori a seguire da vicino i gioiellini del Lione, prossima avversario dei bianconeri in Champions. Tra loro c'è il classe '96 Moussa Dembelé, ex attaccante del Celtic che in Francia è alla ricerca della definitiva consacrazione nel calcio europeo. Occhio alla concorrenza però, perché il grande salto potrebbe arrivare con il trasferimento in Premier League, dove secondo Sky Sports c'è il Manchester United molto forte sul giocatore. I colleghi inglesi sono sicuri che dalla prossima stagione Dembelé vestirà la maglia dei Red Devils.