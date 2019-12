La Juventus sta cercando un terzino per il mercato di gennaio, tra le idee in casa bianconera c'era anche quell'Alessandro Florenzi che sembrava destinato a lasciare la Roma. I bianconeri, invece, dovranno mettere una bella X sul suo nome, perché il giocatore ha deciso di rimanere in giallorosso e ora sta trovando anche più continuità rispetto a prima.