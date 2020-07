Nelle scorse settimane Mason Greenwood era stato accostato alla Juventus. Il talentino del Manchester United, classe 2001, era uno dei nomi in orbita bianconera per l'attacco del futuro. Secondo il Mirror, però, i Red Devils sono pronti a blindare il giocatore con il rinnovo del contratto e adeguamento dell'ingaggio. Da quando Lukaku si è trasferito all'Inter Solskjaer ha dato sempre più spazio a Greenwood, che in questa stagione ha totalizzato 17 reti. Lo United vuole rinnovare in fretta il contratto del giocatore per allontanare i club che hanno messo gli occhi sull'attaccante, tra i quali c'è anche la Juve.