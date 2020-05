1









Come scrive calciomercato.com, Eduardo Quaresma è considerato l'astro nascente del calcio portoghese. Si scomodano tanti paragoni con i grandi difensori centrali europei per questo ragazzo classe 2002, per cui il Milan aveva avanzato un'offerta da 5 milioni di euro, ritenuta però insufficiente. Anche la Juventus lo osserva da diversi mesi. Ma il futuro di Quaresma sarà ancora a tinte biancoverde. Domani Quaresma firmerà il rinnovo del contratto fino al 2025 con lo Sporting Lisbona. Verrà inserita una clausola rescissoria da 45 milioni di euro.