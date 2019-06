Il Napoli è sempre più vicino al chiudere l'affare per James Rodriguez, trequartista in uscita dal Real Madrid dopo il prestito biennale al Bayern Monaco, conclusosi ormai da un paio di settimane. La Juventus, che lo ha seguito da vicino negli scorsi mesi, soprattutto con l'intermediazione dell'agente Jorge Mendes, sembra doversi arrendere. James è diretto a Napoli in prestito, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro probabilmente già per la prossima estate. Lo riporta Sky Sport.