Jadon Sancho non si è mosso dal Borussia Dortmund. Una nuova notizia per la Juventus, che aveva messo nel mirino l'attaccante inglese come uomo immagine per il post Ronaldo. Dopo i tentativi falliti dal Manchester United non è escluso che i bianconeri possano partire all'assalto del giocatore per la prossima stagione, soprattutto se la situazione del rinnovo di Paulo Dybala dovesse rimanere in stand by com'è stato finora. Occhio alla concorrenza però, perché secondo quanto riporta The Indipendent su Sancho ci sono anche Liverpool e Bayern Monaco.