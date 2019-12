Your browser does not support iframes.

E' sfumato l'acquisto di Haaland da parte della Juventus. L'attaccante classe 2000 è stato acquistato dal Borussia Dortmund, un annuncio arrivato come un fulmine a ciel sereno che di certo non ha colto di sorpresa la Juve ma tutti i suoi tifosi che si aspettavano di vedere il norvegese con la maglia bianconera anche perché il costo totale dell'operazione era intorno ai 30 milioni di euro, decisamente conveniente per le qualità del calciatore e soprattutto per la sua età. Sui social i tifosi bianconeri se la sono presa con il Chief Football Officer bianconero Fabio Paratici anche se le pretendenti per l'acquisto del calciatore erano davvero tante. Dall'altra parte della barricata, invece, sono arrivati gli sfottò degli altri tifosi.



Il meglio delle reazioni social nella nostra gallery.