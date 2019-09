Non arriverà, Jerome Boateng. Non lo farà perché è stata la Juventus a decidere in questo modo, complice anche la situazione di Daniele Rugani, ancora parecchio lontano da una concreta possibilità di cessione. Il casting difensivo inizia con i primi tagli: il voto di Paratici è stato decisivo per Boateng.



DA IERI A OGGI - Una decisione che non era certamente inattesa: il difensore tedesco si era avvicinato a lunghi passi alla causa bianconera, grazie soprattutto alla forte apertura da parte del Bayern, disposto a cedere il calciatore in prestito. Occasione che in 24 ore si è trasformata in un rifiuto da parte della stessa Juventus, che a questo punto è pronta a confermare in maniera definitiva Daniele Rugani. Manca ancora qualche ora alla fine del mercato: ma la storia tra Boateng e la Juve no, non decollerà.