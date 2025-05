SFS Snack, evento all'Allianz Stadium: l'innovazione delle venue sportive

Cristiana Pace – Founder & CEO di Enovation Consulting, sul ruolo della sostenibilità nelle venue sportive.

Maddalena Cannarsa – Associate Principal di Populous, per un intervento su come progettare gli stadi del futuro, tra architettura, tecnologia e identità culturale.

Luca Usai – New Business & Special Project Manager di Vivo Concerti, e Franco Morelli – Managing Director della Kings League Italy, per un focus sullo stadio come piattaforma di intrattenimento e spettacolo dal vivo.

Francesco Gianello e Paolo Monguzzi – Juventus FC, per esplorare la trasformazione dell’Allianz Stadium in chiave digitale e fan-centric.

Andrea Santini – Sport e Salute, con un intervento sull’uso multifunzionale degli impianti pubblici.

Andrea Peron – Adobe, e Giuseppe Papaianni – AWS, che illustreranno come la personalizzazione e l’intelligenza dei dati stiano trasformando il fan journey in esperienze digitali su misura.

Una nuova edizione del format SFS Snack farà tappa all’Allianz Stadium di Torino il 27 maggio con l’evento “Venue Vision: from infrastructure to experience”, incentrato sull’evoluzione degli impianti sportivi in centri di innovazione, intrattenimento e partecipazione. Relatori di spicco, sia a livello nazionale che internazionale, condivideranno le proprie prospettive su come gli stadi stiano trasformandosi in autentici hub esperienziali, andando oltre la semplice manifestazione sportiva.Tra gli interventi più attesi:La giornata, scandita da conferenze, momenti di networking e un tour esclusivo dello stadio, si propone come un punto di riferimento per professionisti, manager sportivi, enti pubblici e aziende tecnologiche.

Gianfilippo Valentini, CEO di SFS: “Con SFS Snack portiamo contenuti verticali e di qualità in tutto il mondo, creando occasioni di confronto tra i protagonisti dell’industria sportiva. Torino rappresenta una tappa importante per parlare di venue come ecosistemi complessi, capaci di generare valore ben oltre l’evento sportivo.”Massimo Tucci, Direttore di SFS: “Organizzare momenti come questo ci permette di contribuire in modo concreto alla crescita dell’ecosistema sportivo. Siamo convinti che la condivisione di best practice e l’incontro tra professionisti siano la chiave per alimentare innovazione e sviluppo nel settore.”