Ieri la Turchia ha ospitato la Croazia in un'amichevole ricca di gol terminata 3-3. Il momentaneo 2-3 croato è stato segnato di testa da Josip Brekalo poco prima del quarto d'ora della ripresa, appena dopo che Merih Demiral aveva preso posto in difesa subentrando a Dorukhan Tokoz. La dinamica dell'azione è curiosa: arriva un cross dalla sinistra su cui Demiral marca stretto il suo diretto avversario Ante Budimir, mentre Brekalo s'inserisce tutto solo in una voragine lasciata dalla retroguardia turca. Non un periodo fortunatissimo per Demiral!