Paul Pogba ha ammesso di essere nel momento più difficile della sua carriera. Lo ha fatto sfogandosi dal ritiro della Nazionale e ha aperto le porte a nuove indiscrezioni di mercato, che ovviamente lo riavvicinano alla Juventus. Ma qual è la situazione?



Per fare chiarezza sulla situazione dell'ex Juve - scrive calciomercato.com - bisogna innanzitutto partire dal suo contratto con il Man United. Il club inglese ha esercitato la clausola unilaterale presente nell'accordo con Pogba, portando così la scadenza al 30 giugno 2022. Un anno guadagnato, ma non basta certo per mettersi al riparo e per questo l'intenzione dello United è quella di trovare l'intesa per un ulteriore rinnovo per prolungare il contratto, ma è uno scenario complesso e tutto da scrivere: la trattativa con Mino Raiola non è ancora partita e il rapporto complicato del giocatore con il tecnico Ole Gunnar Solskjaer, che sempre più spesso lo lascia partire dalla panchina (ultimi esempi Chelsea, Basaksehir ed Everton) non facilita certo l'operazione. Nonostante questo, i Red Devils mantengono una richiesta astronomica per il cartellino: cash o considerando anche contropartite, la valutazione di Pogba per lo United non è inferiore ai 100 milioni di euro. Una cifra mastodontica, alla quale va aggiunto anche un ingaggio da oltre 17-18 milioni di euro a stagione. Costi che complessivamente diventano quasi inarrivabili per le varie pretendenti, come la Juventus che in estate aveva valutato seriamente la possibilità di riportare a Torino il Polpo.