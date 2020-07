di Nicolò Vallone

Quando il campionato è stato sospeso per il coronavirus, la Juventus era impegnata in un testa a testa con la Lazio, che inseguiva a 1 punto. A seguire, con una partita ancora da recuperare, Inter a -9 e Atalanta addirittura a -15, impegnata più che altro a difendere il 4° posto. Oggi, un mese e tante partite dopo, a 3 giornate dalla fine la squadra di Sarri guida la classifica con 6 punti di vantaggio sul secondo posto, 7 sul terzo e 8 sul quarto. Una situazione tranquilla, se si guardano i freddi distacchi. Ma se diamo un'occhiata a più ampio raggio...



IL MENO PEGGIO - La Juve è prima con 80 punti: ne ha fatti 17 in 9 gare, passando attraverso qualche agevole vittoria iniziale ma poi sconfitte in rimonta (Milan e Udinese) e pareggi sofferti contro Atalanta e Sassuolo. Palesando una fragilità nel gestire l'intera economia dei 90 minuti che mette i brividi in vista della Champions League. Se quindi il nono scudetto consecutivo è una probabilissima realtà, lo si deve alle defaillances delle avversarie. Il crollo della Lazio in primis, con appena 3 vittorie e un Immobile che si è fatto quasi riprendere da Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori; e lo scontro diretto perso con la Juve. Situazione che l'ha fatta scivolare al 4° posto. E poi l'Inter, che ha fatto leggermente meglio della Juve (19 punti) ma non abbastanza da poterla raggiungere nonostante le evidenti difficoltà, rimanendo terza come nel pre-Covid. Il tutto condito dagli sfoghi di Antonio Conte con frecciate a Marotta e accuse alla Lega. La migliore delle inseguitrici post-Covid è stata l'Atalanta, imbattuta dopo il rientro in campo, con tutte vittorie e due pareggi contro Juve e Verona. Insomma, c'è da ringraziare che la Dea (ri)partisse da troppo in fondo per poter andare oltre il secondo posto. Si presume, almeno... TIRIAMO LE SOMME - Insomma, mai come quest'anno l'impressione è che davanti sia stata una corsa a chi sbaglia meno, anziché una a chi fa meglio. Quasi come se nessuno volesse davvero vincere il campionato. Sperando sia solo un'anomalia da Covid, ché fra due settimane esatte c'è un Lione da ribaltare.