Ancora, ci risiamo: Marotta vs Paratici. Di nuovo. La coppia che (è) scoppia(ta). Una volta erano la coppia d'oro della Juventus, adesso non si scontrano più soltanto sul mercato - il loro pane quotidiano - ma anche sulle date delle partite del campionato. Anzi, LA partita. Per eccellenza. Quel Juventus-Inter che è ancora in cerca di una collocazione dopo il rinvio deciso a causa del Coronavirus che si sta diffondendo in tutta Italia.



DUELLI DI MERCATO - Scontro totale tra l'ad nerazzurro e il ds della Juve, un tempo uno l'ombra dell'altro e oggi nemici (quasi) giurati. L'ultimo colpo che hanno confezionato insieme è Cristiano Ronaldo, ma è stato anche l'acquisto che ha rotto un rapporto che durava dai tempi della Sampdoria. Marotta ha deciso di andare all'Inter dove in estate ha portato anche Conte, con la Juventus è una sfida nella sfida sul mercato: Chiesa, Tonali, Castrovilli e tanti altri obiettivi in comune tra i due club, che in estate si sfideranno a suon di milioni per assicurarsi i migliori talenti.



ICARDI - Intanto in Francia c'è Mauro Icardi che il Psg potrebbe riscattare dall'Inter per 70 milioni di euro: anche stavolta il lavoro di Beppe Marotta di incrocia con quello di Fabio Paratici, che dopo i tentativi di quest'estate è pronto a tornare alla carica per l'attaccante argentino. Da capire che dovrà sedersi a trattare con l'Inter o con il ds del Psg Leonardo, che se dovesse prenderlo a titolo definitivo poi potrebbe anche pensare di rivenderlo. Sfide, scontri e battaglie, sul mercato e per il calendario: Paratici contro Marotta, ancora loro.