Juan Miranda è uno tra i giovani terzini sinistri più in vista a livello internazionale. Il talento classe 2000, in forza alla seconda squadra del Barcellona, è reduce da una stagione da 29 presenze, con un gol e 3 assist tra tutte le competizioni. Secondo quanto riportato da Sport in Spagna, non è da escludere una sua partenza dai blaugrana in estate, visto che le porte della prima squadra potrebbero chiudersi da un nuovo acquisto sulla sinistra. Motivo per cui la Juventus ha messo gli occhi su di lui e vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, al pari del Marsiglia dalla Francia.