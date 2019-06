Uno dei reparti della Juventus candidati a subire la rivoluzione estiva è il centrocampo. Probabilmente, verrà piazzato un importante colpo di mercato per puntellare un settore comunque già competitivo. I bianconeri hanno messo gli occhi su Tanguy Ndombele. Centrocampista francese del Lione, ha impressionato tutti per quantità e qualità. Ma per assicurarsi il giocatore, la Vecchia Signora dovrà fare i conti con la concorrenza di altri club. Su tutti spicca il Tottenham, che avrebbe già offerto 55 milioni di euro. Offerta respinta al mittente perché il Lione non vuole scendere sotto gli 88 milioni. Lo riporta Marca. Oltre ai londinesi, ci sarebbero anche Manchester United e Liverpool.