Buona fortuna a questi due per la semifinale di #CopaAmerica tra #BRAARG.



Chi arriverà in finale? pic.twitter.com/hnfffBxBa0 — JuventusFC (@juventusfc) 2 luglio 2019

Questa notte si gioca una partita da brividi, a partire dalle 2.30. Si tratta diche vede di fronte le due squadre più vincenti nella storia della competizione, alle spalle dei 15 trofei dell'Uruguay, rispettivamente con 8 e 14. L'Albiceleste non vince addirittura dal 1993, mentre i verdeoro l'hanno conquistata ben quattro volte nel frattempo, l'ultima nel 2007. Per la Juventus, però, è soprattutto la sfida trae Paulo, sperando che entrambi siano protagonisti in campo: